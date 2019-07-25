Местом действия стал поселок Полуденовка, где и проживали трое подозреваемых, в том числе 49-летний лидер ОПГ по прозвищу Олег Черный. На вымогателей пожаловались местные торговцы продуктами, которых злоумышленники силой взяли под крышу

Банду рэкетиров задержали в Талдомском районе Подмосковья по подозрению в вымогательстве у предпринимателей, сообщили в региональном управлении МВД.Местом действия стал поселок Полуденовка, где и проживали трое подозреваемых, в том числе 49-летний лидер ОПГ по прозвищу Олег Черный. На вымогателей пожаловались местные торговцы продуктами, которых злоумышленники силой взяли "под крышу".Во время обысков у подозреваемых обнаружили пневматическую винтовку с оптическим прицелом, охотничье ружье "Беретта", нож и пять стреляных гильз. Сам Черный и его 28- и 29-летние пособники своей вины не признали, что не помешало суду отправить их следственный изолятор.Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы, при этом следователи не исключают, что уголовное дело пополнится новыми эпизодами.