В результате столкновения 5-ти автомобилей погиб водитель одной из машин

В результате столкновения 5-ти автомобилей погиб водитель одной из машинВ пресс-службе УМВД по Владимирской области просят откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего 14 июля 2019 года на 184 километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Судогодском районе.В результате столкновения 5-ти автомобилей погиб водитель одной из машин, водитель ещё одного автомобиля и двое пассажиров доставили в больницу.Любую информацию о происшествии (в том числе, о наличии записей с регистратора) просим сообщить в ОМВД России по Судогодкому району по телефону - 8 (4923) 52-17-83 или по номеру следственного отдела - 8 (4923)52-14-01.