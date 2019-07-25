Обвиняемый пытался похитить ульи на сумму более 140 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч. 3, ч.2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).В начале июня текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 57-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с увидел на своей пасеке неизвестных, которые предпринимают попытку похитить ульи с пчелами и комплектующие элементы.Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции. На участке полицейские застали троих мужчин, которые грузили в автомобиль принадлежавшее потерпевшему имущество.В ходе разбирательства было установлено, что обвиняемый попросил своих знакомых перевезти пчелиные ульи, не сообщая о том, что они ему не принадлежат.Общая сумма ущерба, которая могла быть причинена преступными действиями собственнику имущества, превысила 140 000 рублей.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.