О дипломированном ветеринаре, планировавшем продолжить семейную династию, но ставшем участковым уполномоченным полиции, а также о многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Важен личный примерМолодёжь зовёт его дядей Вовой, а жители постарше – Николаичем. Вот уже четверть века майор полиции Владимир Бурда служит участковым на Ставрополье. Он не собирался становиться Анискиным. Дипломированный ветеринар планировал продолжить семейную династию. Но обстоятельства сложились иначе…Хочешь похудеть? Возьми кредит!По такому принципу работали сотрудники лжеклиники в Пензе, которые обещали своим клиентам помочь в борьбе с лишним весом. Полицейские посетили «медучреждение» и пресекли мошенническую схему по навязыванию займов.После «Миража» жизнь только начинаетсяС двух лет, забираясь на табуретку, она пела обо всём подряд. Да так громко, что соседи говорили: растёт будущая звезда. Слова стали пророческими. Экс-солистка одного из самых ярких коллективов 80-х – «Мираж» – Наталия Гулькина рассказала о том, с чего началась её популярность и как сложилась жизнь после ухода из легендарной группы.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 28, а также на интернет-странице издания.