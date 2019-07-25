Отношения Максима Виторгана и Нино Нинидзе стремительно развиваются. Теперь актеры перестали скрываться и появились на кинопремьере.
Отношения Максима Виторгана и Нино Нинидзе стремительно развиваются. Теперь актеры перестали скрываться и появились на кинопремьере.
Максим Виторган и Нино Нинидзе вместе появились на на премьере фильма "Гив ми либерти" на Стрелке. Как утверждает телеграм-канал "Только никому...", пара предпочитала не демонстрировать своих чувств: вели себя скромно, бегали от камер и даже за ручки на публике не подержались.
Тем не менее, на мероприятии актеры держались рядом с друг другом, общались со знакомыми, впрочем, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания. А недавно Нино и Максим вместе отдохнули в Одессе. Говорят, отпуск "прошел, как вся жизнь". Пока влюбленные предпочитают свои любовные отношения не обсуждать, старательно обходя эту щекотливую тему.
Хотя на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Нино Нинидзе ясно дала понять, что ее сердце несвободно. В Stories она опубликовала картинку с подписью на английском языке: "Время для любви".
Напомним, информация о романе и появилась несколько недель назад. Говорят, именно молодая актриса утешила артиста после расставания со скандально известной телеведущей , у которой от него остался сын Платон. По слухам, причиной развода стало увлечение гламурной блондинки режиссером Константином Богомоловым. Кстати, сейчас пара наконец перестала скрывать свои отношения.
Что касается Нино Нинидзе, то 28-летняя актриса недавно оформила развод с актером Кириллом Плетневым. Кстати, у бывших супругов есть общий ребенок – сын.