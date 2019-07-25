Отношения Максима Виторгана и Нино Нинидзе стремительно развиваются. Теперь актеры перестали скрываться и появились на кинопремьере.

Отношения Максима Виторгана и Нино Нинидзе стремительно развиваются. Теперь актеры перестали скрываться и появились на кинопремьере.Максим Виторган и Нино Нинидзе вместе появились на на премьере фильма "Гив ми либерти" на Стрелке. Как утверждает телеграм-канал "Только никому...", пара предпочитала не демонстрировать своих чувств: вели себя скромно, бегали от камер и даже за ручки на публике не подержались.Тем не менее, на мероприятии актеры держались рядом с друг другом, общались со знакомыми, впрочем, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания. А недавно Нино и Максим вместе отдохнули в Одессе. Говорят, отпуск "прошел, как вся жизнь". Пока влюбленные предпочитают свои любовные отношения не обсуждать, старательно обходя эту щекотливую тему.Хотя на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Нино Нинидзе ясно дала понять, что ее сердце несвободно. В Stories она опубликовала картинку с подписью на английском языке: "Время для любви".Напомним, информация о романе и появилась несколько недель назад. Говорят, именно молодая актриса утешила артиста после расставания со скандально известной телеведущей , у которой от него остался сын Платон. По слухам, причиной развода стало увлечение гламурной блондинки режиссером Константином Богомоловым. Кстати, сейчас пара наконец перестала скрывать свои отношения.Что касается Нино Нинидзе, то 28-летняя актриса недавно оформила развод с актером Кириллом Плетневым. Кстати, у бывших супругов есть общий ребенок – сын.