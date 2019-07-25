Игорь Моховиков будет курировать комитет по внутренней политике, комитет общественных связей и СМИ
Игорь Моховиков будет курировать комитет по внутренней политике, комитет общественных связей и СМИ
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин представил коллегам нового врио заместителя главы региона по внутренней политике Игоря Моховикова. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова
Игорь Александрович будет курировать комитет по внутренней политике, комитет общественных связей и СМИ и управление по обращениям граждан.