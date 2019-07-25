Ему назначили 1,5 года исправительных работ

Ему назначили 1,5 года исправительных работЖителя Владимира признали виновным в причинении смерти по неосторожности.В начале марта 2019 года мужчина находился на даче, где встретил знакомого.Общение они продолжили в доме, вместе распивали спиртное, разговорились об охоте. Владимирец решил показать гостю ружье, которое хранил в заряженном виде под кроватью в комнате, и случайно нажал на спусковой курок.Пуля попала в грудь потерпевшего. Раненого знакомого мужчина положил на сани и довез до поста охраны. Прибывшие врачи «скорой помощи» отвезли пострадавшего в больницу, где он скончался от огнестрельного ранения.Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в неосторожном поведении, принес искренние извинения родным погибшего знакомого. Оружие у мужчины изъяли.Владимирцу назначили наказание в виде 1,5 лет исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% заработка в доход государства. Семье погибшего мужчины он выплатит 300 тысяч рублей.