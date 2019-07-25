Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации. Кабинет министров предлагает ввести ограничения в отношении компаний, которые работают в Крыму.

Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации. Кабинет министров предлагает ввести ограничения в отношении компаний, которые работают в Крыму. Об этом сообщают представители пресс-службы министерства по вопросу "временно оккупированных" территорий.В санкционный список попадают 24 предприятия, работающие над строительством газопровода из Краснодарского края в Крым, сообщает газета "Известия". Правительство Украины считает, что эти компании своей деятельностью создают угрозу суверенитету украинского государства.22 июля текущего года глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что в ответ на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса Киев рассматривает возможность введения санкций.Как отметил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, упрощение процедуры получения гражданства РФ для жителей Донбасса не противоречит Минским соглашениям. Белик подчеркнул, что угроза введения санкаций не отвечает ожиданиям украинцев по вопросу урегулирования ситуации на юго-востоке страны.