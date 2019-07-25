В четверг, 25 июля, состоялось последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы – 2019. С заключительным словом перед коллегами-законодателями выступил спикер Вячеслав Володин. Он подвел итоги работы нижней палаты за последние полгода, рассказал о системном подходе к принятию законопроектов с участием нескольких комитетов, отметил высокий уровень политической культуры, который сложился на Охотном Ряду и обозначил приоритетное направление в работе парламентариев.

В четверг, 25 июля, состоялось последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы – 2019. С заключительным словом перед коллегами-законодателями выступил спикер Вячеслав Володин. Он подвел итоги работы нижней палаты за последние полгода, рассказал о системном подходе к принятию законопроектов с участием нескольких комитетов, отметил высокий уровень политической культуры, который сложился на Охотном Ряду и обозначил приоритетное направление в работе парламентариев.За прошедшие полгода Госдума приняла 325 законов,направленных на повышение уровня жизни россиян, подчеркнул Володин. Онпоблагодарил за работу все фракции нижней палаты. "На сегодняшний день вдумском портфеле 1240 законодательных инициатив, от прошлых созывов осталосьвсего 38 законопроектов из 2020", – сказал спикер Госдумы.Прошедшую сессию законодатель назвал особой. Володиннапомнил о февральском послании президента Владимира Путина к Федеральномусобранию, в котором глава государства обозначил сбережение народа и повышениекачества жизни как одни из основных задач.Для достижения поставленных целей парламентарии вышли насистемное и всестороннее рассмотрение проблем, подчеркнул спикер. По егословам, это потребовало от депутатов другого качества работы."Уже не один, а несколько комитетов при подготовкезаконопроектов по факту становятся профильными", – отметил Володин.Поставленные задачи требуют большей согласованности между парламентариямииз разных комитетов, рассказал спикер. По его словам, подход, когда к работенад законопроектом привлекается несколько комитетов, доказал своюэффективность.В пример Володин привел решения, позволившие защитить жилье граждан от мошенников. К анализу ситуации с нарушениемжилищных прав граждан было подключено несколько комитетов: по безопасности ипротиводействию коррупции, государственному строительству и законодательству, атакже по жилищной политике и ЖКХ.Совместными усилиями парламентарии вышли на принятиезаконов, защитивших граждан от потери жилья: микрофинансовым организациямзапретили выдавать займы под залог квартир и домов, коллекторы лишились возможностивзыскивать с граждан долги по ЖКХ, а купившие жилье добросовестные покупателизащищены от мошеннических схем.Спикер Госдумы вновь указал коллегам на необходимостьповышения качества принимаемых документов. "У нас идет снижение количествапринятых законов, но повышается качество принятых законов. Качество – эторешение вопроса, которого ждут от нас наши граждане. Мы должны сохранить этотприоритет и на будущее", – сказал Володин.Говоря о планах на осеннюю сессию, спикер призвал сделатьприоритетными законы прямого действия, которые непосредственно регулируютобщественные отношения. Он напомнил коллегам, что такое право у Госдумы есть,об этом неоднократно говорил глава государства.Принятие отсылочных норм лишь откладывает проблему на годы,подчеркнул Володин. "Это усложнит нам жизнь, но облегчит жизнь нашихграждан. Мы же часто становимся заложниками разных подзаконных актов, которыеможно по-разному трактовать", – отметил председатель нижней палаты.Спикер напомнил о принятых законах об уменьшении налоговой нагрузки на многодетные семьи, выделении 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита, введении так называемых ипотечных каникул, а также о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка.Отдельно Володин отметил высокий уровень политическойкультуры на Охотном Ряду. Он привел в пример недавний спор между главой ЛДПРВладимиром Жириновским и руководителем комитета по региональной политике ипроблемам Севера и Дальнего Востока, членом КПРФ Николаем Харитоновым. Несмотряна напряженность диалога, парламентарии не стали обострять ситуацию, обнялись,вышли из зала и продолжили мирно обсуждать вопрос, отметил Володин.Еще одним наглядным примером стала минута молчания, которой законодатели почтили память жертвГражданской войны 1917-1922 годов. Это произошло впервые в истории российскогопарламента, подчеркнул председатель нижней палаты.Остановился спикер Госдумы и на международной повестке. Оннапомнил о проведении второго форума "Развитиепарламентаризма", о совещании спикеров парламентов стран Евразии,конференций по укреплению регионального сотрудничества с Китаем, Ираном,Турцией и другими странами. Кроме того, в весеннюю сессию российскиезаконодатели вернулись в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), сказалВолодин.Говоря о планах на осень, Володин рассказал, что кдальнейшему рассмотрению готовы 224 законопроекта, принятых в первом чтении.Среди них – возможность братьев и сестер учиться в одной школе. Важен такжевопрос создания социальной инфраструктуры в новых районах."Было бы правильно законодательно обязать местную власть пристроительстве новых микрорайонов предусматривать и обеспечивать возведениесоциальных объектов", – предложил Володин.В конце выступления председатель нижней палаты пожелал своимколлегам плодотворной работы на каникулах. Вместе с тем Володин отметил, что"у политика отпуска не бывает".