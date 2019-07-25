Телеведущей запретили въезд на Украину. Для Даны Борисовой это не стало сюрпризом.

Телеведущей запретили въезд на Украину. Для Даны Борисовойэто не стало сюрпризом.Знаменитость посещала Киев по работе. Там Дана Борисова снималасьв российском шоу. После уже из новостей звезда узнала, что теперь она персона нон грата в Незалежной.По словам телеведущей, она прогнозировала такой исход, и дажев какой-то степени ждала его. Звезда рада, что успела покинутьтерриторию Украины до того, как оказалась в застенках."Я последние дни даже боялась в гостиницу возвращатьсяночевать, потому что там какой-то деятель ЦИК выступил и всяко-разно меня оскорблял,лицом, нарушающим закон, называл. Такая ситуация. Я считаю, что я вовремяунесла ноги, потому что меня могли закрыть там вообще, привлечь кответственности", – сказала Дана Борисова в интервью .подчеркнула, что в Киеве ей очень понравилось.Местные жители были настроены дружелюбно, ее узнавали, подходили поздороваться.Никакого негатива от украинцев российская теледива не почувствовала.Напомним, служба безопасности Украины запретилавъезд на территорию страны сроком на три года. Якобы телеведущая создает угрозунациональной безопасности Незалежной. Ранее в черный список деятелей культурыуже попали: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, певица Валерия, Юлия Чичерина, ЛолитаМилявская и другие.