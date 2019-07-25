В Крыму археологи из Эрмитажа исследуют ушедший под воду древнегреческий город Акра. Им уже удалось найти старинные амфоры для благовоний и деревянные гребни. Раскопки города начали еще в конце двадцатого века, на этом этапе работы длятся более семи лет, но Акра до сих пор хранит много тайн.

В Крыму археологи из Эрмитажа исследуют ушедший под воду древнегреческий город Акра. Им уже удалось найти старинные амфоры для благовоний и деревянные гребни. Раскопки города начали еще в конце двадцатого века, на этом этапе работы длятся более семи лет, но Акра до сих пор хранит много тайн.Палаточный городок на берегу Керченского пролива — это экспедиция русского географического общества и археологов из Эрмитажа, которые приехали изучать затонувший греческий город.Уникальные кадры подводной археологической экспедиции. На глубине трех метров специалисты в аквалангах изучают строение, похожее на сторожевую башню города, который ушел под воду в четвертом веке до нашей эры. В советское время историки долго искали потерянную Акру, где по упоминаниям древнегреческих философов жили около двух тысяч человек."В 70-е годы здесь было найдено очень много монет, керамики собрано. Первые раскопки в конце 70-х годов проведены были и обнаружили телесные остатки. Позднее начались подводные исследования, в 1984 году и появились первые версии, что это тот самый город Акра", — рассказал археолог Игорь Соловьев.По данным исследователей в четвертом веке до нашей эры уровень воды в Керченском проливе начал постепенно подниматься. Жители Акры строили береговые укрепления из дуба, но это город не спасло, и люди бросили свои дома. Улицы древнего порта сохранились почти в первозданном виде. Что и привлекает сюда историков.Удалось даже найти деревянные гребни. Дно керченского пролива хорошо сохраняет органику. Вот только работа идет очень медленно. Чтобы добраться до древних артефактов, водолазам приходится процеживать тонны песка."Вода попадает к заборному шлангу в помпу. И попадает эта усиленная наводнением вода в инжектор, который всасывает песок и вместе с мельчайшими камнями и монетами. На размывке мы получаем смесь песка и воды, в которой содержатся артефакты", — рассказал археолог из Санкт-Петербурга Михаил Копейкин.Раскопки античного города Акра идут уже восьмой год подряд. Сейчас под водой работают десять дайверов. А на берегу находками занимаются волонтеры. Раскопки этого года уже совсем скоро будут завершены. Но исследовать обнаруженные артефакты ученые продолжат в лабораториях. Им предстоит выяснить, что хранили в глиняных сосудах древние греки. А уже в следующем году в планах у археологов поиски крупных культовых сооружений.