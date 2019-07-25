В этом году лето можно назвать аномальным. Непрекращающиеся ливни и отсутствие солнца, либо, наоборот, температура выше 30 градусов по Цельсию.

В этом году лето можно назвать аномальным. Непрекращающиеся ливни и отсутствие солнца, либо, наоборот, температура выше 30 градусов по Цельсию.В Гидрометцентре снова предупредили россиян о резкой смене погоды. Во всей европейской части России ожидается снегопад. В том числе это коснется и москвичей.Арктический воздух оттеснит июльскую жару к западным границам страны. И если в Краснодарском крае просто спадет зной, то на побережье Белого моря уже в ближайшие выходные стоит ожидать осадки в виде мокрого снега, пишет "".В столице до конца недели ожидается температура 18-23 градуса. Но к понедельнику упадет до 13 днем, и 8 ночью."В воскресенье холодный циклон из Арктики начнет быстро распространяться по территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам", – сообщил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в интервью "Российской газете".Обширный холодный циклон будет кружить в течение нескольких дней. Как сообщает , ожидается, что в некоторых областях в эти дни обновится исторический минимум температур.