Его поймали на месте преступления

Его поймали на месте преступленияЖителя Вязниковского района обвиняют в покушении на кражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В начале июня в дежурную часть полиции обратился 57-летний местный житель. Мужчина рассказал, что увидел на своей пасеке неизвестных, которые пытаются похитить ульи с пчёлами и комплектующие элементы.На место происшествия выехали правоохранители. На участке полицейские застали троих мужчин, которые что-то грузили в машину.Выяснилось, что обвиняемый попросил знакомых перевезти пчелиные ульи, не рассказывая о том, что они ему не принадлежат.Общая сумма ущерба, которая могла быть причинена, превысила 140 тысяч рублей.Материалы уголовного дела направлены в суд.