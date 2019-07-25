Его поймали на месте преступления
Его поймали на месте преступления
Жителя Вязниковского района обвиняют в покушении на кражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В начале июня в дежурную часть полиции обратился 57-летний местный житель. Мужчина рассказал, что увидел на своей пасеке неизвестных, которые пытаются похитить ульи с пчёлами и комплектующие элементы.
На место происшествия выехали правоохранители. На участке полицейские застали троих мужчин, которые что-то грузили в машину.
Выяснилось, что обвиняемый попросил знакомых перевезти пчелиные ульи, не рассказывая о том, что они ему не принадлежат.
Общая сумма ущерба, которая могла быть причинена, превысила 140 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела направлены в суд.