Яна Рудковская опубликовала новый ролик в своем Instagram-аккаунте. Ее позиция не получила признания, вместо этого на продюсера обрушился шквал критики.

Яна Рудковская опубликовала новый ролик в своем Instagram-аккаунте. Ее позиция не получила признания, вместо этого на продюсера обрушился шквал критики.На видео супруга Евгения Плющенко красуется в черном мини-платье без лямок с атласным поясом на талии, который завязан бантом. На ногах у нее открытые босоножки на шпильке. Яна позирует между двумя Porsche – красной и синей."Почему Евгению @plushenkoofficial можно выбирать, а мне нельзя ??? Моя Фея– Крестная говорит что мне можно всё !!! Porsche 911 S Cabrio 🧡или Porsche 911 4S 💙? (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пост Рудковская.Поклонники возмутились таким поведением звезды. Они считают, что продюсер в последнее время слишком много стала хвастаться, выставляя все напоказ. "Вы и правда ведете себя, как дурочка!", "Можно все, хвастаться не надо!", В последнее время это просто что-то с чем-то! Как в детство впали. Какие-то бесконечные кривляния, доказывания, что у вас нет фотошопа и прочее. Верните себе былое достоинство!", – высказывались критики."Ну когда уже мозги встанут на место?", – язвительно спросил пользователь Сети.Кроме того, многие отметили неподобающий внешний вид Рудковской. "Как Евгений мог полюбить такую пустую даму? На уме только демонстрация частей тела!", "Позорище", "Не пойму, что люди находят в ней красивого", "Королевы коленок не показывают", "Пластики ноль, походка деревянная!", – не успокаивались злопыхатели.