Более 650 миллионов рублей направит правительство на восстановление транспортной инфраструктуры и компенсации аграриям, пострадавшим от паводка в Иркутской области. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Более 650 миллионов рублей направит правительство на восстановление транспортной инфраструктуры и компенсации аграриям, пострадавшим от паводка в Иркутской области. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.На восстановление дорог, в частности, будет направлено 493 миллиона рублей. 180 миллионов выделят на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям.По словам Медведева, сами аграрии вряд ли смогут восстановить потери от паводка, поскольку там "не очень сильные хозяйства", передает "Интерфакс".Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Было подтоплено более сотни населенных пунктов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста.