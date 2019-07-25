Меган Маркл сейчас находится в эпицентре страстей. Ее осуждают за попытки изоляции от общества и желание скрыть личную жизнь от посторонних глаз.

Меган Маркл сейчас находится в эпицентре страстей. Ее осуждают за попытки изоляции от общества и желание скрыть личную жизнь от посторонних глаз.Одной из настоящих и проверенных годами подруг супруги Принца Гарри является стилист Джессика Малруни. Так, на своей странице в Instagram, она опубликовала пост, который, по мнению многих, написан в защиту Меган."Посвящается всем, кого травят в Сети. Помните, что мире много несчастных людей и, к сожалению, никто не лишит их права выказываться на публичных площадках. Не позволяйте никому сбить вас с толку. Всегда будьте выше этого", – высказалась Малруни.Также она добавила, что эта социальная сеть прекрасно подходит для бизнес-вопросов. Но, тем не менее, Instagram может быть крайне токсичным."Всегда оставайтесь порядочными людьми!", – заявила стилист.Поклонники считают, что Джессика так завуалированно поддержала свою подругу, которая в последнее время все чаще сталкивается с критикой в свой адрес. "Надеюсь, ты часто напоминаешь Меган об этом!", – отметил подписчик.Отметим, Маркл и Малруни познакомились еще до начала работы в сериале "Форс мажоры". Именно Джессика помогла герцогине Сассекской полностью создать ее свадебный образ.