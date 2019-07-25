Владимир Зеленский и Дональд Трамп с нетерпением ждут личной
встречи. Президент США поговорил с украинским лидером по телефону. Договорились
укреплять отношения Вашингтона и Киева.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп с нетерпением ждут личной
встречи. Президент США поговорил с украинским лидером по телефону. Договорились
укреплять отношения Вашингтона и Киева.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили перспективы энергетического
и экономического сотрудничества Украины и Соединенных Штатов. Как отмечается в сообщении
пресс-службы Белого дома, оба лидера заявили, что с нетерпением ждут
возможности провести личную встречу.
Президент США поздравил украинского лидера с победой его
партии "Слуга народа" на выборах в Верховную раду. Дональд Трамп
сказал Владимиру Зеленскому: он уверен, что обновленное украинское
правительство сможет завершить расследование дел о коррупции в стране и
повысить имидж Украины.
Внеочередные выборы в Раду прошли на Украине 21 июля. Подсчитаны
99,9% бюллетеней, победу одерживает партия с 43% голосов
украинцев. В парламент проходят еще четыре партии – "Оппозиционная
платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, "Батькивщина" Юлии
Тимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос"
Святослава Вакарчука.
в разговоре с Дональдом Трампом
поблагодарил американского лидера за поддержку. Украинский президент также
выразил благодарность Вашингтону за усиление антироссийских санкций и
сохранение давления на Москву, передает ТАСС.