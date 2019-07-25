Владимир Зеленский и Дональд Трамп с нетерпением ждут личной встречи. Президент США поговорил с украинским лидером по телефону. Договорились укреплять отношения Вашингтона и Киева.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп с нетерпением ждут личнойвстречи. Президент США поговорил с украинским лидером по телефону. Договорилисьукреплять отношения Вашингтона и Киева.Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили перспективы энергетическогои экономического сотрудничества Украины и Соединенных Штатов. Как отмечается в сообщениипресс-службы Белого дома, оба лидера заявили, что с нетерпением ждутвозможности провести личную встречу.Президент США поздравил украинского лидера с победой егопартии "Слуга народа" на выборах в Верховную раду. Дональд Трампсказал Владимиру Зеленскому: он уверен, что обновленное украинскоеправительство сможет завершить расследование дел о коррупции в стране иповысить имидж Украины.Внеочередные выборы в Раду прошли на Украине 21 июля. Подсчитаны99,9% бюллетеней, победу одерживает партия с 43% голосовукраинцев. В парламент проходят еще четыре партии – "Оппозиционнаяплатформа – За жизнь" Виктора Медведчука, "Батькивщина" ЮлииТимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос"Святослава Вакарчука.в разговоре с Дональдом Трампомпоблагодарил американского лидера за поддержку. Украинский президент такжевыразил благодарность Вашингтону за усиление антироссийских санкций исохранение давления на Москву, передает ТАСС.