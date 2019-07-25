Своими действиями мужчина нанес ущерб на сумму более 1 миллиона рублей
Своими действиями мужчина нанес ущерб на сумму более 1 миллиона рублей
Жителя Собинского района обвиняют в умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В августе прошлого года мужчина поджёг 2 хозяйственные постройки. Аналогичным образом злоумышленник пытался уничтожить строящийся дом.
Своими действиями мужчина нанес ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.
Позже мужчина рассказал полицейским, что накануне поссорился со своими знакомыми и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил успокоиться, уничтожив чужие дома.
Уголовное дело направлено в суд.