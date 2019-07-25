Российское правительство выделит 13 регионам страны дополнительные денежные средства на социальные доплаты к пенсиям. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев во время заседания кабинета министров.

Российское правительство выделит 13 регионам страны дополнительные денежные средства на социальные доплаты к пенсиям. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев во время заседания кабинета министров.По словам Медведева, регионы получат 4,3 млрд рублей. Глава кабмина добавил, что размер доплат связан с уровнем прожиточного минимума в регионе для пенсионеров. Пенсионер получит доплату к пенсии, если региональный уровень прожиточного минимума для пенсионера ниже общероссийского. Это позволит повысить доход 445 тысяч неработающих пенсионеров.Медведев также объяснил, что в 13 регионах России размер прожиточного минимума пенсионера выше общероссийского. Это связано с тем, что в них дороже жизнь, пишет РИА Новости.Ранее жителям России дали советы по повышению пенсии собственными силами. Как отметили эксперты, есть целый ряд способов. На размер пенсии влияет большое количество факторов. Например, стаж, размер заработной платы и место работы.