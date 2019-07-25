Злоумышленница обналичила 7 тысяч рублей

Злоумышленница обналичила 7 тысяч рублейЖительницу Юрьев-Польского района обвиняют в краже с банковского счета. Женщину задержали после поступившего в полицию заявления от местной жительницы о пропаже денег с её карты.Обвиняемая, зная пин-код от банковской карты коллеги, воспользовалась моментом, когда женщина оставит карту без присмотра в подсобном помещении и украла ее. Злоумышленница обналичила 7 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.