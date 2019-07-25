Зная пин-код, фигурантка похитила деньги с карты своей коллеги.

Следственным отделом ОМВД России по Юрье-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летней местной жительницы. Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).Фигурантка была задержана в июне текущего года после поступившего в полицию заявления от местной жительницы о хищении денег с её банковской карты. По версии следствия, обвиняемая, зная пин-код от карты коллеги, воспользовалась моментом, когда собственница оставит платежное средство без присмотра в подсобном помещении и похитила карту. Впоследствии злоумышленница сняла с банковского счета 7 000 рублей.Свою вину в содеянном фигурантка признала и полностью возместила ущерб в ходе следствия.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.