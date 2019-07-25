Знаменитых артистов отправили на ринг. Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик готов заплатить за то, чтобы Филипп Киркоров и Валерий Леонтьев друг друга отмутузили.

Знаменитых артистов отправили на ринг. Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик готов заплатить за то, чтобы Филипп Киркоров и Валерий Леонтьев друг друга отмутузили.Боец не исключает возможности, что подобное может теоретически произойти. "Если бы мне завтра сказали, что Киркоров будет боксировать против Леонтьева и просмотр будет стоить $200, то я бы, скорее всего, заплатил", – заявил Александр Гвоздик YouTube-каналу #ZeRingШоу.Также спортсмен прокомментировал возможный поединок Сергея Ковалева и Сауля Альвареса, сравнив их бой с шоу. "Мне говорили, что бой боксера Флойда Мэйвезера и бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора – это цирк и противоречит спорту. Но это ведь все-таки шоу-бизнес, помимо спорта", – считает Гвоздик.Материал дополняется