Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что любая протестная акция должна быть организована в рамках закона. В четверг в ходе пресс-конференции он отметил, что любая акция способствует продвижению.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что любая протестная акция должна быть организована в рамках закона. В четверг в ходе пресс-конференции он отметил, что любая акция способствует продвижению. При этом он отметил, что если действовать не в рамках закона, заниматься хулиганством и нарушением закона, то это скорее способ попасть за решетку, чем быть зарегистрированным.По словам Зюганова, всегда можно собраться, и защищать свои интересы законными способами."Я за то, чтобы проводить такого рода мероприятия, но проводить в рамках закона и отвечать каждому за то, что делаешь", — сказал Зюганов.Глава КПРФ добавил, что протесты могут иметь разнообразный характер.Для организации митинга необходимо вовремя подать заявку. На разрешенных акциях будет обеспечена безопасность. "Попытка идти штурмом кроме вандализма ничего не приносят. Мы это видели в Грузии, на Украине. Ничего хорошего это не несет", — отметил Зюганов.Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.