24 июля в тираж вышла книга воспоминаний Время бурь экс-президента Франции Николя Саркози. В ней политик вспомнил о забавном случае, который произошел с ним и Владимиром Путиным.

24 июля в тираж вышла книга воспоминаний "Время бурь" экс-президента Франции Николя Саркози. В ней политик вспомнил о забавном случае, который произошел с ним и Владимиром Путиным.В книге Николя Саркози положительно отозвался о Владимире Путине. По его мнению, президент России очень вежлив, верен убеждениям, и гибок, если того требуют обстоятельства. Также Путин показался экс-лидеру Франции человеком, который принимает справедливые решения.Это он понял после одного неловкого момента. Во время первой встречи Путин и Саркози одновременно потянулись за последнем кусочком шоколада. Президенты стали пристально смотреть друг на друга, а остальные собравшиеся – на них. В глазах лидеров читался вопрос: "Кто первый сдастся?"Но потом Путин и Саркози засмеялись. Они решили, что в этой ситуации не должно быть проигравших. Президенты оставили шоколадку в покое.Экс-президент Франции отметил, что таким образом установил отношения с президентом России. Кстати, Владимир Путин не раз смеялся над этим моментом.23 Июн 2020 в 7:47 PDTНапомним, Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 годы. В прошлом году его заметили в одном из парков Санкт-Петербурга. Политика .