В настоящее время Гоша Куценко принимает участие в съемках в Санкт-Петербурге. Он рассказал о необычном происшествии, которое случилось на площадке.

В настоящее время Гоша Куценко принимает участие в съемках в Санкт-Петербурге. Он рассказал о необычном происшествии, которое случилось на площадке.Массовка в милицейской форме вышла на Английскую набережную, однако очень скоро рядом со съемочной группой остановилась машина с людьми в штатском. Бравые парни попросили "не устраивать цирк" и увезли всех, кто был в костюмах блюстителей правопорядка.Полицейские объяснили ситуацию приездом Верховного главнокомандующего. "У нас всю массовку увезли. Федорцова под плащ-палаткой унесли. Нормально вообще?" – удивляется артист.