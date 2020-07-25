Олимпийская чемпионка посетила закрытую вечеринку. На
мероприятии Татьяна Навка пообщалась с Примадонной отечественной эстрады Аллой
Пугачевой.
Олимпийская чемпионка посетила закрытую вечеринку. На
мероприятии Татьяна Навка пообщалась с Примадонной отечественной эстрады Аллой
Пугачевой.
Фигуристка не скрывает, что очень рада возможности пообщаться
с друзьями лицом к лицу. За время карантина, введенного из-за вспышки
коронавирусной инфекции, Татьяна Навка истосковалась по живому общению. Она с
радостью стала частью шумной вечеринки.
На мероприятии присутствовали многие звезды отечественной эстрады. Среди приглашенных можно было заметить Григория Лепса, Леонида
Агутина, Николая Баскова, Елену Север и Аллу Пугачеву.
В личном микроблоге Татьяна Навка опубликовала фотоотчет с
торжества. На одном из снимков фигуристка запечатлена рядом с Пугачевой.
Отметим, что на вечеринку Алла Борисовна пришла в сопровождении
молодого супруга Максима Галкина. Знаменитости решили оставить отпрысков,
шестилетних двойняшек Гарри и Лизу, на попечение нянь, чтобы хорошенько
повеселиться.
24 Июл 2020 в 5:25 PDT
По словам вечер выдался отличным. Атмосфера
праздника вдохновила спортсменку. Теперь знаменитость мечтает отпраздновать
собственный день рождения, который прошел в самый разгар пандемии. "Только дату
надо выбрать", – сказала фигуристка. Напомним, 13 апреля Татьяне Навке исполнилось
45 лет.