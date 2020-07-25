Олимпийская чемпионка посетила закрытую вечеринку. На мероприятии Татьяна Навка пообщалась с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.

Олимпийская чемпионка посетила закрытую вечеринку. Намероприятии Татьяна Навка пообщалась с Примадонной отечественной эстрады АллойПугачевой.Фигуристка не скрывает, что очень рада возможности пообщатьсяс друзьями лицом к лицу. За время карантина, введенного из-за вспышкикоронавирусной инфекции, Татьяна Навка истосковалась по живому общению. Она срадостью стала частью шумной вечеринки.На мероприятии присутствовали многие звезды отечественной эстрады. Среди приглашенных можно было заметить Григория Лепса, ЛеонидаАгутина, Николая Баскова, Елену Север и Аллу Пугачеву.В личном микроблоге Татьяна Навка опубликовала фотоотчет сторжества. На одном из снимков фигуристка запечатлена рядом с Пугачевой.Отметим, что на вечеринку Алла Борисовна пришла в сопровождениимолодого супруга Максима Галкина. Знаменитости решили оставить отпрысков,шестилетних двойняшек Гарри и Лизу, на попечение нянь, чтобы хорошенькоповеселиться.24 Июл 2020 в 5:25 PDTПо словам вечер выдался отличным. Атмосферапраздника вдохновила спортсменку. Теперь знаменитость мечтает отпраздноватьсобственный день рождения, который прошел в самый разгар пандемии. "Только датунадо выбрать", – сказала фигуристка. Напомним, 13 апреля Татьяне Навке исполнилось45 лет.