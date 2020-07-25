Злоумышленница, воспользовавшись отсутствием хозяйки дома, открыла ящик письменного стола и похитила денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали 37-летнюю женщину по подозрению в краже денежных средств из квартиры пенсионерки.В ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы поступило сообщение от 73-летней жительницы района. Она сообщила, что из выдвижного ящика письменного стола, который она запирает на ключ, пропали денежные средства.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемую – 37-летнюю женщину, которая работала у заявительницы помощницей по хозяйству.Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись отсутствием хозяйки дома, путем подбора ключа открыла ящик письменного стола и похитила денежные средства, которыми распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93