По словам заявителя, незнакомец расплатился с ним за товар тремя купюрами достоинством 5 тысяч рублей, которые, как выяснилось позже, были поддельными...
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы задержан 24-летний житель столицы, подозреваемый в сбыте поддельных денежных средств.
В полицию с заявлением обратился 21-летний молодой человек. Он рассказал, что разместил объявление о продаже игровой приставки на одном из интернет-сайтов. Через некоторое время ему позвонил потенциальный покупатель, и они договорились о встрече. Встретившись на Цветном бульваре, незнакомец расплатился за товар тремя купюрами достоинством 5 тысяч рублей. Спустя некоторое время подлинность банкнот вызвала у заявителя сомнение, и он обратился в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель столицы. При обыске по месту жительства у него были обнаружены и изъяты еще пять купюр достоинством 5 тысяч рублей.
Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятые деньги по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам аналогичной печатной продукции предприятий Гознак и являются поддельными.
Следствием ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов сбыта поддельных денег.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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