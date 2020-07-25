По словам заявителя, незнакомец расплатился с ним за товар тремя купюрами достоинством 5 тысяч рублей, которые, как выяснилось позже, были поддельными...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы задержан 24-летний житель столицы, подозреваемый в сбыте поддельных денежных средств.В полицию с заявлением обратился 21-летний молодой человек. Он рассказал, что разместил объявление о продаже игровой приставки на одном из интернет-сайтов. Через некоторое время ему позвонил потенциальный покупатель, и они договорились о встрече. Встретившись на Цветном бульваре, незнакомец расплатился за товар тремя купюрами достоинством 5 тысяч рублей. Спустя некоторое время подлинность банкнот вызвала у заявителя сомнение, и он обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель столицы. При обыске по месту жительства у него были обнаружены и изъяты еще пять купюр достоинством 5 тысяч рублей.Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятые деньги по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам аналогичной печатной продукции предприятий Гознак и являются поддельными.Следствием ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов сбыта поддельных денег.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60