Злоумышленник проследовал за пожилой женщиной вдоль дома и, выбрав удобный момент, толкнул ее и отнял сумку...

Сотрудники ОР ППСП Отдела МВД России по району Митино по горячим следам задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в попытке грабежа.В полицию поступило сообщение от 82-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что в Уваровском переулке неизвестный мужчина, толкнув ее, вырвал из рук сумку с находящимися внутри личными документами и денежными средствами в размере около 60 тысяч рублей.Данное сообщение незамедлительно было передано ближайшему наряду ОР ППСП. Прибывшие на место сотрудники полиции увидели, как в их сторону направляется мужчина, за которым следует другой гражданин и пытается его остановить. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-летний приезжий мужчина.Установлено, что злоумышленник следовал за пожилой женщиной вдоль дома. Выбрав удобный момент, он толкнул пенсионерку и отнял ее сумку. Ставшие свидетелями происшествия прохожие пытались остановить злоумышленника, когда тот стал скрываться.Следствием ОМВД России по району Митино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56