Мероприятия проходили в Гусь-Хрустальном и Юрьев-Польском районах.

В рамках кампании «Безопасное лето» полицейские нескольких районов области провели мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, нарушений правил перевозки юных пассажиров.Так, сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями народной дружины «Дорожный надзор» провели акцию «О самом важном не забудь, ребенка надо пристегнуть!»В дорожно-транспортных происшествиях дети страдают больше, чем взрослые пассажиры. При этом штатные системы безопасности автомобилей не рассчитаны на защиту детей-пассажиров, поэтому обязательным является использование детских удерживающих устройств, самыми надежными из которых признаны детские автокресла.Организаторы акции разъясняли водителям правила установки детских удерживающих устройств и необходимость их выбора в зависимости от возраста и веса ребенка, а также напоминали о мерах административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения и последствиях для жизни и здоровья маленького пассажира в случае дорожно-транспортного происшествия.Участникам дорожного движения автоинспекторы и дружинники вручали информационные буклеты, содержащие правила перевозки пассажиров, а также призывали к внимательному поведению на дорогах.Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району провели рейдовое мероприятие, направленное на профилактику и выявление нарушений, связанных с перевозкой детей в транспортных средствах.Стражи порядка разъясняли гражданам необходимость использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также вручали листовки с соответствующей информацией.В ходе рейда полицейские выявили 2 факта перевозки детей без детских удерживающих устройств. На водителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.