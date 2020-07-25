25.07.2020

2020-07-25 13:35:04

Владимирцы очищают балконы от пластика

Когда, если не в субботу заняться полезной уборкой? Например " Очистить балконы от пластика" предлагают сегодня владимирцам организаторы одноименной акции.

Весь ненужный хлам сегодня будут принимать в пяти точках областного центра. Стекло, жестяные отходы, пластик можно сдать за кинотеатром в Добром -в 11 ч, на Михайловской 16- с 12 ч, на Соловьином пруду с 14 ч, на Ново-Ямской 23- с 15 ч, и на Нижней Дуброве 17 с 16.30. Все точки приема ваших ненужностей будут работать в местах размещения мусорных контейнеров.