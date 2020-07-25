25.07.2020

2020-07-25 20:50:05

Владимирские пейнтболисты устроили красочную битву

Сегодняшняя дата отмечена и в военной истории. 25 июля 1799 года состоялось одно из ключевых сражений египетского похода Наполеона. Битва при Абукире. Где французы разгромили более чем вдвое превосходящие силы турецкой армии. Спустя 80 лет во французской армии была введена необычная практика боевых учений. Солдаты стреляли не из обычных ружей, а из специального пневмо-шприца с краской. Это наиболее популярная версия появления пейнтбола- популярной сегодня командной спортивной игр.

Этот экстремальный вид спорта часто называют просто "войнушкой". Забаву придуманную то ли французскими военными, то ли американскими фермерами со временем стали применять для тренировок многие армии мира. Сегодня - пейнтбол доступен всем кто любит пострелять с друзьями из игрушечных ружей. Слово в переводе с английского означает шар с краской, именно такими шариками игроки и поражают свои мишени. Анна Полетова занялась пейнтболом прошлым летом, но уже на равных соревнуется со всеми мужчинами.

Анна Полетова, пейнтболистка:

Нравится чувство адреналина, чувство скорости, какой-то, движения, тем более пейнтбол прокачивает все мышцы, в том числе главную мышцу это мозг.

Пневматические ружья для пейнтбола называются маркеры. Вся терминология подчеркивает спортивную составляющую этой игры. При нажатии спускового крючка, снаряд с краской вылетает из ствола со скоростью до 100 метров в секунду и может с легкостью травмировать человека, поэтому безопасности, особое внимание. Тактика у всех игроков разная, но главное правило любого пейнтболиста не лезть на рожон и спокойно ждать своего шанса.

Максим Горский, капитан команды по пейнтболу:

- Быстрый бег, вот шары то есть нужно как-то выйти не получить шар. И тем временем еще и самому человеку накидать шаров.

В комплекте формы есть специальные брюки, наколенники, жилет, и даже перчатки. Маска- самый важный элемент экипировки. Она защищает не только глаза, но и практически все лицо пейнтболиста. По технике безопасности, снимать ее во время игры категорически запрещается. Если маска пришла в негодность, то это приравнивается к техническому поражению.

Олег Лебедев, руководитель пейнтбольного клуба:

- Входящие шары, которые оставляют какие-то бывает небольшие синячки и так далее, но это сущие мелочи для играющего человека. Вся необходимая экипировка должна быть, защита тела, локти, колени и так далее чтобы минимизировать контакт со входящими шарами

Интересно, что в пейнтболе никогда не используют красную краску так как это цвет крови. На этом настаивают производители шариков. Да и сами игроки каждый раз подчеркивают, что они спокойные, мирные люди и не желают никому вреда, а пейнтбол всего лишь спорт, а не война

Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести Владимир