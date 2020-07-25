25.07.2020

2020-07-25 14:00:04

Владимирский режиссер рассказал о своих встречах с Владимиром Высоцким

Сегодня День памяти Владимира Высоцкого. Его не стало ровно 40 лет назад.

Но и сейчас для его почитателей Высоцкий- немеркнущая звезда. Он жив благодаря людской памяти, питающейся его песнями, киноролями. О Высоцком сегодня вспомнят и в Гороховце: сюда в этот день съезжаются поклонники поэта и весь день в музыкальном фонтане будут звучат песни Высоцкого . И у нас в программе неожиданный рассказ кинорежиссера Игоря Мельникова, чьи родители общались с Высоцким. И ему самому тоже посчастливилось познакомиться со знаменитым поэтом и музыкантом.

Игорь Мельников кинорежиссер:

- Четыре раза мы с ним встречались. это не случайность.1979 год был и была такая практика из-за границы передавали пакетики, подарки. А у меня отец работал во Франции и они с Высоцким приятельствовали. Я приехал его встречать на вокзал. Вышел мужчина в кепочке, невысокого росточка. "Ты Мельников?"- "Я"..." Ну пойдем , помогай". А все соседнее купе все забито коробками, - мы быстренько выгрузили. И доставили всё к дому к подъезду- недалеко от Белорусского вокзала.

Главное что я не знаю как его отчество, вся страна знала его как Володя..Мне так неудобно было. А он правда мне сказал- если вдруг в театр захочешь, вот номер телефона.

Он оставлял автограф маме- один в театре: "Тамаре Константиновне - добра..." Второй - в Париже. И там посмотрел, рассмеялся и сказал- "Надо же ...Ну что ж - еще раз добра". А еще у нас оставалась кассета, удалось записать отцу. Сам Высоцкий не любил. Эксклюзивная песня ... недописанная. Отец мне сказал - передать в музей Высоцкого. И я с Никитой Высоцким работал над фильмом "Дом солнца", и он сказал: да, конечно, привези.

Когда он умер, мне позвонил приятель с Таганки и сказал, что Владимира Семеновича нет, И я плюнул на работу, да тогда никто не работал, было столько народу, вся Москва даже иностранцы были.