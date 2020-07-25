25.07.2020

2020-07-25 10:40:04

Во Владимирской области открылись гостиницы

В регионе разрешена деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по размещению в гостиницах всех видов, за исключением апартотелей, туристских баз и баз отдыха, и иных средствах размещения, при условии:

- размещения жителей Владимирской области;

- размещения лиц, прибывающих в служебную командировку или служебную поездку, исключительно для целей проживания, без оказания дополнительных услуг.

Кроме того, могут возобновить работу организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг по размещению в апартотелях, туристских базах и базах отдыха при условии:

- соблюдения оказания услуг для населения Владимирской области;

- запрета оказания услуг общественного питания;

- наличия в номере кухни для самостоятельного приготовления пищи и санузла.

При этом в объектах размещения должны соблюдаться требования санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».