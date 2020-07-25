Но при соблюдении определённых условий
С 24 июля во Владимирской области разрешена деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по размещению в гостиницах всех видов, за исключением апартотелей, туристских баз и баз отдыха, и иных средствах размещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Правда, работать гостиницы смогут только при условии:
1. размещения жителей Владимирской области;
2.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг по размещению в апартотелях, туристских базах и базах отдыха, могут возобновить работу при условии:
1. соблюдения оказания услуг для населения региона;
2. запрета оказания услуг общественного питания;
3. наличия в номере кухни для самостоятельного приготовления пищи и санузла.
Все указанные организации обязаны будут соблюдать требования санитарно-эпидемиологических правил.