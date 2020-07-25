25.07.2020

2020-07-25 15:40:04

Во Владимирской области зарегистрировано 5433 случая коронавируса

Больше всего - 934 - во Владимире,

781 - в Гусь-Хрустальном районе,

645 - в Петушинском районе,

480 - в о. Муром,

421 - в Александровском районе,

432 - в Ковровском районе,

309 - в Собинском районе,

284 - в Вязниковском районе,

252 - в Юрьев-Польском районе,

194 - в Кольчугинском районе,

156 - в Судогодском районе,

130 - в Киржачском районе,

126 - в Меленковском районе,

90 - в Суздальском районе,

76 - в Камешковском районе,

54 - в г. Радужном,

36 - в Селивановском районе,

33 - в Гороховецком районе.

За прошедшие сутки на 25 июля лабораторно подтвержден 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5 - в Ковровском районе,

5 - во Владимире,

4 - в Петушинском районе,

4 - в Александровском районе,

4 - в Юрьев-Польском районе,

3 - в Муромском районе,

3 - в г. Радужный,

1 - Суздальском районе,

1 - в Вязниковском районе,

1 - в Собинском районе.