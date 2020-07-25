Решили как-то раз волк с зайцем забухать, бутылка водки есть, а закуски нет. Тут волк вспомнил, что на дубу сидит ворона, у которой всегда есть сыр.
Приходят, волк спрашивает:
-Ворона пить будешь?
Сыр выпал, они довольные подобрали и пошли пить.
На следующий день приходят опять к вороне:
-Ворона пить будешь?
Молчит.
Волк наливает стакан водки:
-Столько хватит?
Сыр естественно выпадает и они убегают.
На следующий день решили похмелиться, а закуски снова нет, пошли опять к вороне:
-Ворона пить будешь?
Молчит.
Волк наливает стакан:
-Столько хватит?
Молчит.
-Ворона ты что думаешь мы тебя на@&ать хотим?
-Да!!!
еще анекдот!