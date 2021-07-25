А знаете ли вы , что во Владимире есть дерево со слоновьими ушами? И еще много других экзотических растений с самых разных уголков мира.

А знаете ли вы, что во Владимире есть дерево со слоновьими ушами? И еще много других экзотических растений с самых разных уголков мира. И они растут рядом с нами.-Так ну что видно здесь?Нет?На орехи нас позвал Александр Малышенко. Известный дендролог рад их урожаю больше всех. Это благодаря его любви к деревьям и небезразличным владимирцам выросла у Соловьиного пруда эта аллея Айлантолистного ореха или Ореха Зибальта. Уже через месяц владимирцы смогут их не только попробовать, но и посадить на своих участках дерево, занесенное в Красную книгу РФ. Александр Малышенко дендролог, исследователь: "Интересно, что у всех орехов зеленый околоплодник руками очищать то руки почернеют, в нем большое количество йода. поэтому очищать нужно в перчатках. Все должны об этом знать! А то можно пожечь кожу".Оказывается плоды Айлантолистного ореха гораздо вкуснее ореха грецкого. И в нем к тому же больше масла. Польза невероятная. А вот о другом дальневосточном госте уже на территории ВлГУ, владимирцы даже не догадываются. А то уж точно съедят, смеется Александр Евгеньевич. В его руке гроздь Бархата Амурского. И попробовать его плоды тоже должен каждый. Осенью ! Когда зеленая окраска превратиться в черную- признак спелости. Дело в том что Бархат - из семейства Рутовых, А это значит что у нас можно выращивать свои цитрусовые. Александр Малышенко дендролог, исследователь: «Фактически каждый плодик, как маленький апельсинчик . Он даже похож по своей коре».А кора этого дерева , как и польза плодов, не менее уникальна . Мягкая, нежная. Александр Малышенко дендролог, исследователь: «Это идет натуральная пробка. Даже по цвету. Это пробка. Китайская медицина высушенные плоды бархата Амурского использует для изготовления снадобий для лечения сахарного диабета».Цветущий Бархат - прекрасный медонос. Пчелы от него с ума сходят- шутит Александр Евгеньевич. А кровососущие насекомые - комары, наоборот, боятся. Таких деревьев бы побольше посадить в городе. Их аромат после дождя просто фантастический. Александр Малышенко дендролог, исследователь: «Главное это запах. Вся Дальневосточная тайга наполнена этим уникальным запахом. Который никогда не спутаешь. Я очень рад, что оно у нас произрастает.-.это наша Владимирская гордость».А для гордости поводов немало. Из 200 новых видов растений, отобранных для дендрологической научно-исследовательской станции, 50 прекрасно прижились на нашей территории. Это дерево уже не увидеть ни в парках области, ни даже в частных садах. Субтропическая Катальпа произрастает на территории Азии и Америки, юге России. А вот в средней полосе - гостья редкая. Но, как оказалось, ей очень даже нравится в Патриаршем саду. Елена Майорова, старший педагог допобразования «Патриарший сад»: «Катальпа прекрасно себя чувствует. Потому что здесь особый микроклимат. Поток солнечной энергии. Она в первые годы подмерзала. Но мы ее уже давно не укрываем. Она себя хорошо чувствует. И в этом году впервые зацвела . Тонкий приятный аромат».Катальпе в Патриаршем - около 10 лет. И кроме впечатляющего цветения ее главное украшение - огромные сердцевидные листья. Внешне похожи на листья сирени, но размером до 15 см в длину. Экзотическое дерево на родине может достигать 36 метров в высоту. И там оно вечнозеленое. А вот в наших климатических условиях до таких внушительных размеров вряд ли сможет вырасти. Индейцы майя считают Катальпу священной, деревом счастья. Есть и другое название - обезьянье дерево со слоновьими ушами, по китайской легенде о вражде этих животных. Елена Майорова, старший педагог допобразования «Патриарший сад»: «Выследили куда слоны ходят на водопой и на них напали. Срезали им уши. И развесили на деревьях. И эти уши так к деревьям приросли, что их не снять. И вот так появилось новое дерево катальпа».А вот когда к слонам попадали обезьяны, то они развешивали их хвосты на деревьях. Хвосты - это стручковые плоды, которые образуются после цветения. Оказываются, они съедобные. Правда, совсем невкусные, а вот в медицине - полезные. Древесина Катальпы имеет ценность в столярном деле - доски из нее практически не гниют. А вот другой южный гость- подарок Александра Малышенко. Сумах Оленерогий - пример универсального культурного растения. Такие бы ткани, говорит Елена Майорова, как его меховые листья. Елена Майорова, старший педагог допобразования «Патриарший сад»: «Видите какая нежность. Белый серебристо-розовый ..необыкновенные оттенки. Молодые приросты. Уж очень нарядное . И весь опушенный нежнейшими волосками . как меховое дерево. Очень приятное на ощупь».В истории Сумах - Уксусное дерево - упоминается аж в Древнем Риме. Искусные кулинары использовали ягоды из его кистовидных соцветий в приготовлении уксуса и специй. Их применяют при мариновании шашлыка, добавляют в салаты, плов, блюда из бобовых и компоты. А по соседству с Сумахом - сестра женьшеня - Аралия Маньчджурская. Реликтовое лекарственное растение встречается лишь в одном районе земного шара. Эндемик флоры Дальнего Востока прячется в кедрово- широколиственных лесах. Растение красочное в период цветения, напоминает небольшую пальму и используется в качестве декоративного растения для "живой изгороди". Только пройти через нее смерти подобно. Елена Майорова, старший педагог допобразования «Патриарший сад»: «Сплошь покрыто шипами острыми, раздирающими кожу, для пытки или казни. Пройти через заросли - живым не останешься. Потому и прозвали чертовым деревом».Магнолия белокорая, Сосна Корейская и кедровый Стланик, Лещина медвежья, рябина Берека, которые никогда не произрастали в средней полосе, уже акклиматизировались в нашей области. И точка не поставлена. Александр Малышенко мечтает о собственном Ботаническом саде. Тем более, что владимирская история помнит опыт Карла Тюрмера, который более ста лет назад в знаменитом Муромцеве создал дендрологический парк. И некоторые экземпляры редких деревьев сохранились до наших дней.Татьяна Воронцова, Александр Чунаев, Илья Хлудов. «Вести — Владимир».