Во Владимирской области проверить предстоит 60 полей

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области приступили к апробации сортовых посевов. Это полевые обследования культур, в ходе которых эксперты определяют сортовую чистоту (типичность) растений, процент засоренности, поражения болезнями и повреждения вредителями.По данным на 23 июля, во Владимирской области проверить предстоит 60 полей: 18 – с озимой пшеницей, 11 – с яровой, 9 полей с яровым ячменем, 6 – с горохом, 4 – с яровым овсом, 3 – с многолетними травами (викой, луговым клевером, тимофеевкой и овсяницей), 3 поля с озимой тритикале, по два – с озимой рожью, яровой тритикале и редькой масличной. Общая площадь исследований составляет 5367,19 га.