Во Владимирской области на 25 июля подтверждено 218 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился ..

Во Владимирской области на 25 июля подтверждено 218 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 52 человек. Ещё 24 жителя подхватили опасную инфекцию в 24 сл. в Гусь-Хрустальном, 21 сл. в Муромском, 21 сл. в Ковровском, 16 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Юрьев-Польском, 12 сл. в Кольчугинском, 11 сл. в Собинском, 11 сл. в Суздальском, 10 сл. в Киржачском, 7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Гороховецком 4 сл. в Петушинском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Камешковском, 2 сл. в Судогодском, , 2 сл. в Селивановском)Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 41 966 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 9886 случаев во Владимире, 4895 - в Гусь-Хрустальном районе, 4481 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.