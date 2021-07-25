Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил ответить на санкции Евросоюза против Минска, перестав сдерживать мигрантов на литовской границе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил ответить на санкции Евросоюза против Минска, перестав сдерживать мигрантов на литовской границе.Об этом сообщила ведущая канала «Борная солянка» Анна Сочина. По её словам, речь идет, в основном, о мигрантах из Ирака. По данным властей Литвы, за первую неделю июля800 человекнезаконно перешли границу страны. Все они пришли со стороны Белоруссии. В связи с этим 2 июля Литва объявила режим ЧП.По словам Сочиной, сейчас в Прибалтике люди крайне обеспокоены действиями Александра Лукашенко. За весь 2020 год властями Литвы было зафиксировано в 10 раз меньше попыток незаконно проникнуть на территорию страны. Результатом этого стало строительство литовцами забора протяженностью 30 км на границе с Белоруссией. Кроме того, как отметила Сочина, Вильнюс призвал Евросоюз ввести очередной, уже пятый пакет санкций в отношении Минска, так как, по мнению литовского руководства, Белоруссия "ведет гибридную войну".Сочина напомнила, что Белоруссия не имеет такого мощного оружия в лице мигрантов как, например, у Турции, которая постоянно нарушает границы других в Средиземном море, но против нее не вводят санкций. Это, по ее словам, происходит из-за того, что турецкий президент Эрдоган открыто заявил, что в случае каких-либо действий против Турции он перестанет сдерживать мигрантов на границах своей страны и они хлынут в страны Европы. А здесь, как отметила Сечина, речь идет не о 800 людях, а о 3-4 миллионах мигрантов.У Лукашенко, в свою очередь, такого инструмента в арсенале нет, поэтому Евросоюз не собирается отменять антибелорусские санкции.