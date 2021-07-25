На водных объектах Владимирской области продолжается профилактическая работа.

Единственное разрешённое для купания место в городе Гусь-Хрустальном – пляж городского озера. Несмотря на опасность, жители и гости города предпочитают для отдыха необорудованные пляжи: пруд парка «Сказка», карьеры «Кирпичный завод», пруд п. Гусевский, пруд п. Гусевский-4, городское озеро в районе детско-юношеской спортивной школы и спорткомплекса им. А.В. Паушкина, а также городское водохранилище.Чтобы напомнить об опасности купания в неположенном месте сотрудники МЧС России и спасательной станции провели профилактический рейд на водохранилище.Участники рейда побеседовали с отдыхающими и вручили им памятки.Начальник спасательной станции Сергей Воронин напомнил о запрете купания в неустановленных местах. Купание в запрещенных местах на водоемах города Гусь-Хрустального уже привело к гибели двоих взрослых. Он проинформировал жителей, что разрешенным местом для купания определен пляж городского озера.