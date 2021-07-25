Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по двум статьям – за кражу и грабеж. По данным УМВД, в декабре прошлого года обвиняемый

Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по двум статьям – за кражу и грабеж. По данным УМВД, в декабре прошлого года обвиняемый украл пять чугунных крышек и чугунное кольцо с канализационного колодца в Гусь-Хрустальном. Используя кувалду, он разбил крышки и кольцо, сложил в мешки и вывез в пункт приема металла.