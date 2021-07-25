Перед началом практических занятий сотрудники МЧС изучили новые документы и приняли участие деловой игре, во время которой подробно был разобран недавний пожар в здании с массовым пребыванием людей.
В 4 пожарно-спасательном отряде Главного управления МЧС России по Владимирской области прошла школа оперативного мастерства, одним из этапов которой стало прохождение огненной психологической полосы.
Перед началом практических занятий сотрудники МЧС изучили новые документы и приняли участие деловой игре, во время которой подробно был разобран недавний пожар в здании с массовым пребыванием людей.
Затем участники переместились на полигон для тренировки пожарных и спасателей в 35 пожарно-спасательной части в поселке Мелехово. В боевой одежде и дыхательных аппаратах сотрудники МЧС проходили огненный лабиринт по кругу столько времени, на сколько хватит воздуха в баллонах.
Это занятие не только на психологическое привыкание к работе в огне, но и проверка на выносливость и стрессоустойчивость сотрудников МЧС.