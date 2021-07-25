Перед началом практических занятий сотрудники МЧС изучили новые документы и приняли участие деловой игре, во время которой подробно был разобран недавний пожар в здании с массовым пребыванием людей.

В 4 пожарно-спасательном отряде Главного управления МЧС России по Владимирской области прошла школа оперативного мастерства, одним из этапов которой стало прохождение огненной психологической полосы.Перед началом практических занятий сотрудники МЧС изучили новые документы и приняли участие деловой игре, во время которой подробно был разобран недавний пожар в здании с массовым пребыванием людей.Затем участники переместились на полигон для тренировки пожарных и спасателей в 35 пожарно-спасательной части в поселке Мелехово. В боевой одежде и дыхательных аппаратах сотрудники МЧС проходили огненный лабиринт по кругу столько времени, на сколько хватит воздуха в баллонах.Это занятие не только на психологическое привыкание к работе в огне, но и проверка на выносливость и стрессоустойчивость сотрудников МЧС.