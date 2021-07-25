Авария произошла сегодня ночью на перекрестке проспекта Ленина с улицей Диктора Левитана.

По предварительной информации регионального УМВД, авария произошла сегодня ночью на перекрестке проспекта Ленина с улицей Диктора Левитана.Водитель автомобиля Hyundai 1992 года рождения, двигавшийся в сторону Москвы, выехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с другой машиной Hyundai, за рулем которого находился водитель 1999 года рождения. Он ехал во встречном направлении и совершал поворот налево.В результате ДТП госпитализирован 29-летний виновник аварии, а также пассажирка 1983 года рождения из второй машины. Водитель второго автомобиля, а также ещё одна его пассажирка отправлены на амбулаторное лечение.ФОТО: Подслушано автомобилистов