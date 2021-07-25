В мае текущего года в полицию обратилась местная жительница. У нее пропали деньги с банковской карты. Женщина пояснила, что сама операций по счету не совершала. По данным УМВД области, доступ

В мае текущего года в полицию обратилась местная жительница. У нее пропали деньги с банковской карты. Женщина пояснила, что сама операций по счету не совершала. По данным УМВД области, доступ к карте имел бывший сожитель потерпевшей. Он был задержан. Установлено, что мужчина зашел к экс-возлюбленной, когда той не было дома, взял карту и перевел с