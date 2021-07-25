О том, что дом, который снялся в легендарной мосфильмовской картине Женитьба Бальзаминова, разрушается, мы рассказывали в эфире зимой. А как сейчас?

А сейчас едем в Суздаль на знаменитый "киноадрес", по которому жил Мишенька Бальзаминов. О том, что дом, который снялся в легендарной мосфильмовской картине "Женитьба Бальзаминова", разрушается, мы рассказывали в эфире зимой. А как сейчас?- выяснила Мария Платанюк.Из двора дома, где жил Мишенька Бальзаминов, открывается тот же удивительный вид. На старинную Антипиевскую церковь с приметной колокольней. Здесь оживают кадры легендарной картины. Суздаль в "Женитьбе Бальзаминова" по сути, в одной из главных ролей. Как и дом по улице Старой, 13. Там Мишеньку (его образ блистательно воплотил Георгий Вицин) и Маменьку (актрису Людмилу Шагалову) поселили создатели фильма.О разрушении "кинодома" "Вести" рассказали в феврале этого года. Возведенному ещё в 1878-ом, ему необходима срочная реставрация.Состояние аварийное. Но помощь приходит. И благодаря поддержке волонтёров удалось начать "лечение". Татьяна Давыдова, экскурсовод Дома Бальзаминова: «Первое, к чему мы приступили, это была задняя стенка нашего крыльца. К сожалению, не все доски удалось сохранить, и некоторые были поставлены новые. Но весь облик дома не был утерян, потому что мы пропитали его специальной пропиткой для сохранения дерева».Для Татьяны Давыдовой "бальзаминовский адрес" - родной. Здесь выросла. В 1925-ом у суздальского шорника Тетерина этот дом выкупил прадед Татьяны. А её бабушка - Тамара Федоровна Садкова - принимала участие в съёмках "Женитьбы", в массовке. Много лет Тамара Садкова сама радушно встречала туристов. Моменты съемок, кстати, запечатлели на первый в семье фотоаппарат. Татьяна Давыдова, экскурсовод Дома Бальзаминова: «Наша ценность - это уникальные фотографии из семейного архива и некоторые старинные вещи. В настоящее время мы готовим выставку, чтобы люди могли прикоснуться к истории».Дочь Ольга - главная помощница Татьяны Давыдовой. На бальзаминовском дворе она готова рассказать и об удивительных предметах из прошлого. Русский самовар - неотъемлемый атрибут скромных владений "завидного" жениха Мишеньки. Ольга Мирошниченко, экскурсовод Дома Бальзаминова: «У нас вы можете попробовать более 10 сортов иван-чая, испить его прямо в нашем дворе. С баранками и сушками».Дом Бальзаминова открыт в любой сезон. Но именно летом, оно было и в знаменитой картине, рождается особое "чувство погружения". "Магия кинодома"- в действии. Во дворе Дома Бальзаминова восстановили поленницу, обустроили детский уголок для игр. Здесь же можно примерить стилизованные под 19-ый век костюмы и неспешно прогуляться по улице Старой. Готовой декорации "Русского Голливуда" - города-сказки Суздаля.-Приглашаем вас к нам в гости!Мария Платанюк "Вести-Владимир"