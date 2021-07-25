Торты, мороженое, лимонады. Мы так любим подсластить жизнь. Но о каких фактах не задумываемся?

Торты, мороженое, лимонады. Мы так любим подсластить жизнь. Но о каких фактах не задумываемся? Горькую правду о сахаре расскажет Любовь Истратова.Сахар - простой углевод. В противоположность сложным углеводам - они есть в крупах, бобовых, овощах, - сахар дает нам быструю энергию. Раньше, чтобы её заполучить, человек употреблял простые сахара в виде фруктов. Надежда Браун, дипломированный нутрициолог, коуч: «За всю историю человечества никогда ещё не было такого перекоса в рационе в сторону углеводов и такого огромного количества потребления сахара. Для сравнения: в 19-м веке люди в среднем в день употребляли чайную ложку сахара - 5 граммов, то сейчас в среднем россиянин употребляет 100 граммов сахара в день, то есть в 20 раз больше».Употребляя такое количество промышленно добавленного сахара, мы нарушаем закономерности, данные природой, - объясняет эндокринолог клиники Медицинских экспертиз. Из-за быстрого повышения сахара в крови выделяется гормон инсулин, а при систематическом употреблении развивается инсулинорезистентность. Татьяна Богатова, врач-эндокринолог, врач-терапевт, врач-диетолог специалист по функциональному питанию: «Это гормон, который способствует росту ткани. Он способствует росту жировой ткани, он способствует росту опухолевой ткани, т.е. риск онкопатологий при чрезмерном употреблении сахара, можно и такой вывод сделать, увеличивается. Вот этот повышенный сахар в крови он изменяет структуру белков в организме, он вызывает системные воспаления. Это ожирение, это проблемы нарушения углеводного обмена, т.е. сахарный диабет, это может быть угревая сыпь, как проявление неправильного питания и чрезмерного употребления сахара”.Надежда Браун, дипломированный нутрициолог, коуч: «Раньше считалось, что бляшки в сосудах появляются из-за повышенного употребления холестерина, т.е. продуктов, содержащих холестерин, т.е. жирную пищу, но на самом деле выяснилось, что употребление жира не имеет отношения к появлению холестериновых бляшек в сосудах, а связано именно с повышенным употреблением сахара. Сахар как бы дырявит наши сосуды, это называется гликолитический распад сосудов, и организму ничего не остается, как брать холестерин из печени и, как шпаклевкой, латать эти дыры в наших сосудах”.Брожение, отеки, выведение кальция, - всего не перечислить, - все в организме связано. По норме Минздава, взрослому человеку весом 80 кг нужно употреблять не более 60 граммов сахара в сутки. Всемирная организация здравоохранения понижает дозу в два раза: на 80 кг веса - 30 граммов сахара, соответственно на 40 кг - всего 15. И эта цифра не для похудения, а для того, чтобы не заболеть от количества добавленного сахара. Надежда Браун, дипломированный нутрициолог, коуч: «Мы знаем, что он содержится в конфетах, что он содержится в кондитерских изделиях, что он содержится в мороженном. Это какие-то очевидные вещи. Неочевидные - в молочных продуктах. Я называю их не "молочка", а "сахарочка". Все эти классные, красивые йогурты с добавками, и так далее до трети состава содержат именно сахар. Просто производителю очень выгодно добавить туда сахар: он дешевле молочного жира, дешевле молочного белка”.Только задумайтесь, четверть состава выпечки - сахар. И большинство его альтернатив - уловки маркетинга, зарабатывающего на нашем здоровье. Все названия, приведенные в таблице, переименованный сахар. Тут и псевдополезные тростниковый сахар, кленовый сироп и мед разогревающий, полезный своими антиоксидантами, но все же 80-ти процентный раствор сахара.Названия, под которыми добавленный сахар скрывается на этикетках:- нектар агавы,- спущенный сок тростника,- солодовый сироп,- коричневый сахар,- фруктоза,- кленовый сироп,- кристаллы тростника,- кристаллическая фруктоза,- концентраты фруктовых соков,- меласса,- тростниковый сахар,Названия, под которыми добавленный сахар скрывается на этикетках:- глюкоза,- нерафинированный сахар,- кукурузный подсластитель,- кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы,- сахароза,- кукурузный сироп,- мед,- инвертный сахар,- дектроза,- мальтоза.В трехсот миллилитровом стакане молока - 15 граммов сахара, в стакане колы с дешёвым, токсичным сахарозаменителем аспартамом- 25 граммов, в сникерсе дневная норма – 30, в спелом банане - 25! От производственного сахара лучше отказаться совсем, советуют врачи. Для плавного ухода подойдут натуральные сахарозаменители. Татьяна Богатова, врач-эндокринолог, врач-терапевт, врач-диетолог специалист по функциональному питанию: «Мы не рассматриваем химически произведенные сахарозаменители типа цикламата, аспартата, сукразита. Это все далекое-далекое прошлое. Так же как и фруктоза, которая доказала, что она не есть равноценная замена глюкозе, и она оказывает нашему организму больше вреда, нежели пользы, потому что мы фруктозу, как энергетический субстрат, как энергию, не можем усваивать. И это вещество все идёт в печень, запускает атеросклероз и вызывает ещё большее воспаление”.Надежда Браун, дипломированный нутрициолог, коуч: «Тоже самое касается инулина. Многие считают, что инулин - это какое-то пищевое волокно, но на самом деле инулин - это полимер фруктозы, т.е глюкоза, соединенная в цепочку - это крахмал, а фруктоза, соединенная в цепочку - это инулин”.Разрешены для беременных и кормящих подсластители: эритрит, ксилит и сорбит. Имеют мятный привкус, не усваиваются. Дозировка 20-40 граммов в сутки. Сахарозаменители в много раз слаще глюкозы, поэтому норму перебрать сложно. На время отказа от сахара подойдут: сукралоза, стевиа и трегалоза.Подсластители (20-40 граммов в сутки):- эритритол,- ксилитол,- сорбитол.Сахарозаменители:-сукралоза,-стевия,-трегалоза.Татьяна Богатова, врач-эндокринолог, врач-терапевт, врач-диетолог специалист по функциональному питанию: «Наш организм способен производить сахар из жиров, из белков. Этот процесс называется глюконеогенез. Заморачиваться по поводу того, что мы не доедаем сахара, это самая глупая проблема, которая может быть”.Сахар - это наркотик. Пагубную привычку, говорят нутрициологи, можно побороть за 21 день. Первые 3-4 дня скорей всего будет ломка: слабость, потливость, головокружение. Врачи советуют в это время есть больше соленого, пить воду, и употреблять крахмалсодержащие углеводы. Надежда Браун, дипломированный нутрициолог, коуч: «Вы ничего не потеряете, если перестанете есть сахар, но приобретете: красивую кожу, хорошее самочувствие, отсутствие отеков, отсутствие факторов риска по сахарному диабету”.Татьяна Богатова, врач-эндокринолог, врач-терапевт, врач-диетолог специалист по функциональному питанию: «Это работоспособность, это ясность мышления, мозг совсем по другому работает, это улучшение всех метаболических показателей. Здоровые сосуды, нормализацию жирового обмена, липидного профиля, вы будете снижать вес”.Так что достаем мозг из сахарного сиропа, избавляемся от мусорных продуктов, не доверяем этикеткам и живем без усилителей вкуса. Вскоре вы удивитесь выраженному вкусу фруктов и овощей и ощутите приятную горечь зернового кофе, который не захочется подсластить.Любовь Истратова, Егор Герасимов, Вести-Владимир.