Трехсторонняя встреча Владимира Зеленского с коллегами из Грузии и Молдовы закончилась громким скандалом.

Трехсторонняя встреча Владимира Зеленского с коллегами из Грузии и Молдовы закончилась громким скандалом.Трехсторонняя встреча лидеров государств состоялась в Батуми. Подробностями в соцсети поделилась украинская правозащитница Елена Бережная.По завершении церемонии президент Грузии Саломе Зурабишвили отвергла предложение Владимира Зеленского о встрече. Главной причиной такого решения является пребывание осужденного вГрузии Михаила Саакашвили в госсистеме Незалежной.Примеру Грузии последовала и Молдова, также выразившая президенту Украины свой демарш. Бережная уверяет, что рандеву Владимира Зеленского с лидером Молдовы Майей Санду носил также скандальный характер. Правозащитница отметила, что место проведения беседы глав государств устроили во внутренней комнате без окон.Санду веласебя на встрече очень эмоционально. У министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы она прямо спросила, не тряпка ли он. Политик раскритиковала поведение Незалежной в вопросе электроэнергию, которую Украина поставляет Приднестровью и по другим острым моментам.Елена Бережная отметила, что Запад знает обо всех острых проблемных вопросах, связанных с Незалежной. Правозащитница сделала вывод о