Около 19 млн направят на работы в дошкольных образовательных учреждениях, ещё более 50 млн - на работы в общеобразовательных учреждениях.

На заседании комитета по образованию, культуре, туризму, делам молодежи, социальной политике, физкультуре и спорту исполняющая обязанности начальника регионального управления образования Елена Маркова сообщила, что на этот год выделены дополнительные средства на ремонт асфальтового покрытия территорий образовательных учреждений.Около 19 млн направят на работы в дошкольных образовательных учреждениях, ещё более 50 млн - на работы в общеобразовательных учреждениях. В этом году асфальтирование запланировано на территориях детских садов № 9, 71, 97, 108, 109, школ № 15, 32, 33, гимназий № 23 и 35. В случае экономии при проведении торгов, адреса будут дополняться.