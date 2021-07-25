С 26 июля автобусный маршрут № 22 «Спасское – гипермаркет «Глобус» возобновляет работу. Обслуживать маршрут автобусами большого и особо большого класса будет ООО «ТП Владимир». Также с 26

С 26 июля автобусный маршрут № 22 «Спасское – гипермаркет «Глобус» возобновляет работу. Обслуживать маршрут автобусами большого и особо большого класса будет ООО «ТП Владимир». Также с 26 июля указанный перевозчик начинает обслуживание автобусного маршрута № 22С «Мосино – площадь Победы». Расписание движения автобуса 22 – на сайте мэрии. 22С – по этой ссылке.